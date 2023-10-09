محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة بتكلفة 60مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي عن المحطة من المهندس عبد السلام بركات الذي أوضح أن المحطة تقع علي مساحة 1100 م مربع وتخدم ١٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة السنطة وتضم محطة الرفع (البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المخزن مبنى الأمن، قواعد المحولات، مولد الكهرباء، خزان الوقود، السور) وخطر الطرد بطول 2200 م/ ط قطر 450 مم بولي ايثلين وشبكة الانحدار 12000م مواسير بلاستيك ومواسير فخار أقطار من 10-12-15-16-20-24 بوصة بتكلفه إجمالية بلغت60 مليون جنيه.

وأكد رحمي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد نقلة نوعية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.