الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جيش الاحتلال: لا نسيطر على السياج الحدودي مع غزة

سياج غزة
سياج غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لا يسيطر على السياج الحدودي مع غزة، بعد عملية “طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الاثنين.

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وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك 18 ثغرة في السياج الحدودي مع غزة ما تزال مفتوحة.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن كتائب القسام أسرت أكثر من 100 إسرائيلي، من بينهم ضباط كبار في جيش الاحتلال.

وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، يوم الأحد، أن عدد الأسرى من الاحتلال المحتجزين لدى حركته في قطاع غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.

جيش الاحتلال: أسر أكثر من 200 إسرائيلي

ومن جانبها أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسر أكثر من 200 إسرائيلي خلال هجوم  حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى".

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

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