التضامن: نسبة الأمية المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 62 %

كشف الدكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم، إن جميع أبناء أسر تكافل وكرامة معفين من دفع مصروفات المدرسة، بجانب ما تقدمه الوزارة من دعم لمستلزمات العملية التعليمية من ملابس وشنط مدرسية ومجموعات الدراسية.

وكشف “حمزة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية"الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، تفاصيل مبادرة “لا أمية مع تكافل” موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة له شرطين لاستمرارية الصرف، الأول التعليم والثاني الصحة.

نسبة الأمية المستفيدة من تكافل وكرامة تصل لـ 62%

وتابع أن التعليم من خلال استمرار أطفال الأسرة المستفيدة في التعلم والذهاب للمدرسة مع محو أمية الأم نفسها، لافتًا إلى أن نسبة الأمية المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 62%.

تعليم الأسرة

وشدد مستشار وزيرة التضامن للتعليم، على أن تعليم الأسرة أمرًا هامًا لكي تستطيع إدارة أمورها، لافتًا إلى أن الدعم النقدي في مصر أصبح مشروطًا بشروط تنموية ولمدة محددة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.