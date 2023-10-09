تحذيرات الأرصاد بشأن انخفاض درجات الحرارة حتى السبت المقبل

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



أكثر المناطق تأثرًا بالأمطار



ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تحرك الغطاء السحابي شرق البلاد لتكون أكثر المناطق تعرضًا لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

الشبورة المائية



كما حذرت من الشبورة المائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة: العظمى 31 والصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22.

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 23.

شبين الكوم: العظمى 31 والصغرى 23.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 21.

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 22.

المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 23.

السويس:- العظمى 31 والصغرى 22.

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 23.

العريش:- العظمى 29 والصغرى 22.

سوهاج:- العظمى 36 الصغرى 21.

أسوان:- العظمى 41 الصغرى 25.

الأقصر:- العظمى 41 الصغرى 25.

