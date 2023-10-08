"اتغطوا بغطاء خفيف".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث نشرت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرفة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تحذر من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ونشعر بالبرودة فى الأوقات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الأولى من النهار.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الليل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 مئوية على السواحل الشمالية، وتنخفض إلى 21 درجة على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 27 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

نصائح الأرصاد الجوية لحالة الطقس:

نصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر وتخفيض السرعة عند القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية واستخدام كلاكس السيارة على فترات للتنبيه، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيدًا عن الطريق.

حالة الطقس غدًا الإثنين:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد حالة الطقس غدًا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتتوافر فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.