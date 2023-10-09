أُقيمت مباريات المجموعة الثانية للأسبوع الأول من الدور الثاني على أرض ملعب مركز شباب الداخلة بين فريقي مركز شباب الداخلة وفريق مركز شباب أولاد عبد الله، في حين أُقيمت المباراة الثانية على أرض ملعب مركز شباب البشندي بين فريقي مركز شباب البشندي وفريق مركز شباب أسمنت، وتأتي المباراة الثالثة على أرض ملعب مركز شباب بلاط بين فريقي مركز شباب تنيدة وفريق مركز شباب مرزوق.

وقال بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه في سابقة جديدة لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، سيتم تشكيل منتخب يحمل اسم محافظة الوادي الجديد والذي سيمثل المحافظة ابتداءً من التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وفقًا للتعليمات الواردة في الشروط العامة للدوري.

وتأتي نتائج مباريات الأسبوع الأول للدور الثاني للمجموعة الثانية في دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمحافظة الوادي الجديد، حيث تعادل مركز شباب الداخلة مع مركز شباب أولاد عبد الله بنتيجة ١/١، وفاز مركز شباب البشندي على مركز شباب أسمنت بنتيجة ٣/صفر، وفاز مركز شباب تنيدة على مركز شباب مرزوق بنتيجة ١/صفر.

ويجدر بالذكر أن المجموعة الثانية تتنافس بين مراكز شباب قطاع الداخلة ومراكز شباب قطاع بلاط، وأن جميع مباريات الأسبوع الأول للدور الثاني للمجموعة الثانية تقام على ملاعب قطاع شباب بلاط وقطاع شباب الداخلة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

"رياضة الوادي الجديد" تقيم دوري مراكز الشباب الدور الثاني للمجموعة الثانية

"رياضة الوادي الجديد" تقيم دوري مراكز الشباب الدور الثاني للمجموعة الثانية

"رياضة الوادي الجديد" تقيم دوري مراكز الشباب الدور الثاني للمجموعة الثانية

"رياضة الوادي الجديد" تقيم دوري مراكز الشباب الدور الثاني للمجموعة الثانية