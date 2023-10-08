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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بعد طوفان الأقصى.. بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم لإسرائيل

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.

 

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وقال مكتب سوناك إن رئيس وزراء بريطانيا أكد خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن ستقدم "أي دعم تحتاجه إسرائيل" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وأضاف مكتبه "أوضح رئيس الوزراء سوناك العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان أن يتحدث العالم بصوت واحد في معارضة هذه الهجمات المروعة".

وأفاد بأن "رئيس الوزراء نتنياهو شكر رئيس الوزراء لدعم المملكة المتحدة".

وأشار البيان إلى أن سوناك أكد التزامه تجاه الجالية اليهودية داخل المملكة المتحدة.

وفجر السبت، أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وشهدت المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، كما سيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

 

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