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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحث شئون سياسية: تكلفة احتلال غزة كبيرة لا تستطيع إسرائيل تحملها

دبابة إسرائيلية تم
دبابة إسرائيلية تم السيطرة عليها من قبل مقاتلي حماس

قال الدكتور منصور أبوكريم الباحث في الشئون السياسية، إن إسرائيل العملية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، ضربت منظومة الأمن الإسرائيلي وهيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر، ووضعت إسرائيل أمام حيرة وتحديات كبيرة، بشأن ما يمكن أن تفعل في مواجهة العملية ولم تفعله في السابق.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من غزة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة حاول تجنيد الرأي العام الدولي واستعطاف المجتمع الدولي، بعدما وضعت العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية إسرائيل في حرج كبير.

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ولفت إلى أن الإسرائيليين يريدون تصوير الأمر أن ما حدث في غزة يشابه 11 سبتمبر، ليصور الأمر على أنه إرهاب، وإسرائيل نجحت في ذلك، وهو ما ظهر جليا في مواقف الدول التي أعلنت دعمها لإسرائيل.


وأكد أن هذا الموقف الدولي جزء من الأزمة وليس الحل، فالولايات المتحدة أعطت إسرائيل ضوءا أخضر لارتكاب عملية احتلال أجزاء كبيرة من قطاع غزة، لكن قطاع غزة به كثافة سكانية عالية، وأصبح لديهم تقنيات عسكرية عالية، لذا إسرائيل غير مستعدة لاحتلال غزة.


وذكر أن إسرائيل في حيرة من أمرها وعاجزة عن أي عمل يحد من التبعيات العسكرية للعملية النوعية التي نجحت من خلالها المقاومة في التوغل في عمق المستوطنات الإسرائيلية، وهي تعد سابقة تاريخية، أظهرت جيش الاحتلال الإسرائيلي في منتهى الهشاشة، واحتلال غزة له كلفة كبيرة لا تستطيع إسرائيل تحملها.

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