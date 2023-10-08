موقف إمام عاشور من الانضمام لمعسكر المنتخب بعد إصابته أمام الإسماعيلي (فيديو)

أكد هيثم نبيل، الناقد الرياضي، أن خروج إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مصابا خلال مواجهة الاسماعيلي كان نقطة فارقة في المباراة التي فاز بها الأهلي أمام الإسماعيلي، مشددًا على أن عاشور يعاني من كدمة شديدة فقط.

غياب إمام عاشور سيكون فارق مع المنتخب المصري

وأوضح “نبيل” خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اللاعب إمام عاشور بهذه الإصابة لن يلحق بمباراتي المنتخب أمام الجزائر وزامبيا، مؤكدًا أن غياب إمام عاشور سيكون فارق مع المنتخب المصري، إذ أن عاشور يقدم أداء رائع خلال المباريات الأخيرة.

وأشار “نبيل” إلى أن فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي قدم أداء مميز، وايضا اللاعب إمام عاشور، متابعًا: "أداء الإسماعيلي كان جيد جدًا ويمتلك فريق قادر على الوصول إلى المرمى وصنع الكثير من التسديدات على مرمى النادي الأهلي، ولكن يحتاج إلى تعامل خط الوسط بشكل أكبر".