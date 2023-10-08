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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور في لقاء الإسماعيلي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

 قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إمام عاشور، لاعب الفريق، خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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 وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

 وكان عاشور قد غادر المباراة ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، وخضع لأشعة للوقوف على حالته.

 وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
 

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