مستشار الرئيس الفلسطيني: الدفاع عن النفس حق مشروع ولا يوجد احتلال بلا ثمن

كشف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن جهود السلطة الفلسطينية هو الحراك السياسي الدبلوماسي الدولي بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن في شكل عاجل في تحركات تضع نصب عينيها إيقاف المذبحة الدائر رحاها حاليا.



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: حاليا الحل الأهم هو وقف المذبحة حقنا للدماء وحماية لأبناء الشعب بالأخص قطاع غزة والتأكيد أن سبب هذا الماسي التي تواجهها المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي وليس المقاومة الفلسطينية واستمرار الاحتلال يعني استمرار التوتر والعنف في المنطقة وغياب الاستقرار.



وأوضح أن الجهود بعد وقف المذبحة تمتد إلى كافة الملفات وأهمها إنهاء الاحتلال باعتباره منبع عدم الاستقرار في المنطقة.



واستطرد: “الرئيس أبو مازن في اتصالاته مع الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني وفي تواصله مع الإدارة الأمريكية أهمية الضغط الحقيقي على تل أبيب لإيقاف العدوان لأن الدم لن يولد إلا دما ولا يمكن أن تنكسر إرادة الشعب الفلسطيني وسوف يستمر مزيد من المقاومة والدفاع عن النفس والاحتلال سوف يدفع الثمن ولا يوجد احتلال بلا ثمن وإذا كانت تتوهم إسرائيل أن بوسعها فعل كل شيء دون رد فعل فلسطيني فهي واهمة فهو حق مشروع ومقدس”.



وعن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واحتياجات القطاع قال الهباش: “كل الطرق والمنافذ لقطاع غزة مغلقة إلا معبر الفرح وحديث الرئيس أبي مازن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تحديد غحتياجات القطاع وهو المستلزمات الطبية والأدوية والوقود لتشغيل محطات الكهرباء التي يعاي القطاع من انقطاع كامل للكهرباء بفعل قوات الاحتلال وللايوجد سوى محطة واحدة لا تغطي ربع احتياجات القطاع وتحتاج للوقود أيضا”.



وعما يأمله الفلسطينيون من اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري طالب الهباش بأن تكون هناك قرارات أكثر فاعلية وأن يكون جل الاهتمام هو وقف الاعتداء والعدوان وإعادة الاعتبار للقضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال ودون ذلك لن يكون هناك استقرار وسنظل في هذه الدوامة.