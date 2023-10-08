باحث سياسي: أمريكا تحاول منح الاحتلال رخصة دولية لإبادة الفلسطينيين في غزة

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، إن التخوف الوحيد حاليًا هو منح إسرائيل تفويضا دوليًا لارتكاب مجازر في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا ما تحاول الدبلوماسية الأمريكية فعله.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي من رام الله على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك طائرات تقصف أهلنا العزل في قطاع غزة، وهناك إبادة أحياء سكنية بأكملها وحصار كامل، لافتعال أزمة إنسانية للضغط على حماس.



ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع العودة إلى الأماكن التي دخلتها المقاومة الفلسطينية، وهناك أنباء ومؤشرات أن بعض المقاومة وصلوا لمنطقة الخليل، وقوات الاحتلال قد لا تستطيع أن تطلق طائراته إلى السماء التي تنطلق منها الطائرات.



وأشار إلى أن التطورات الميدانية، تظهر إرباكًا أمنيًا وعجزًا استراتيجيًا، وصدمة المجتمع الإسرائيلي، وانهيار للشرطة والأمن، حتى أصبحوا يطلقون النار على أنفسهم.