مساعدات عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية.

وأبلغ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدًا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضًا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم الإعلان عنها اليوم.

في السياق، أشار إلى وجود "تقارير تفيد بأن العديد من الأمريكيين قتلوا.. وتقارير عن أمريكيين مفقودين، ونحن نتحقق منهم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسميًا في حالة الحرب.

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100.

أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلًا، وأكثر من ألفي مصاب.

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