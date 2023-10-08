كينيا.. مئات المؤمنين يحتجون على حق جمعية LGBTQ

احتشد مئات المسلمين والمسيحيين المحافظين، في العاصمة الكينية، خارج المحكمة العليا للاحتجاج على قرارها الشهر الماضي بإعادة التأكيد على حق مجتمع المثليين في تكوين الجمعيات ، قائلين إن الحكم يتغاضى عن الفجور.

"إنها أفعال تتعارض مع وصايا الله وقوانين الله. لا نريد أن ينشأ المستقبل، أطفالنا، في مجتمع لا يمكنهم فيه الذهاب، ولا يمكن لأولادنا أن يلاحقوا الفتيات، ولا يمكن لبناتنا أن يلاحقوا أولادنا. أنت ترى؟ كيف يمكن تربية الأطفال في مثل هذا المجتمع؟ هذا ما نتحدث عنه هذه ليست مسألة عنف لقد جئنا إلى هنا بسلام فقط لنجعل العالم بأسره يعرف أننا مستعدون للموت"، قال عبد الخليل إبراهيم، أحد المحتجين:

ووقع الاحتجاج في نيروبي ، حيث حمل المتظاهرون لافتات نسبت الحكم إلى المستعمرين الجدد وحثت ثلاثة من القضاة الخمسة الذين أيدوا قرار أغلبية اللجنة على التوبة والاستقالة.

"نحن ، كدولة ، لا نريد أي تبرعات من أي دولة أخرى لإجبارنا على قوانين LGBTQ. نريد أن نتبع قوانيننا ككينيين وكما يقول الله من القرآن نريد من جميع الناس أن يتبعوا القانون الحقيقي الذي يتماشى مع قرآن الله، رئيسنا يقف بحزم شديد ليقول إننا لا نريد LGBTQ.

قال رئيس أوغندا يوري موسيفيني، لا قالت تنزانيا لا كينيا، نريدها أن تكون لا"، يقول محمد سليمان، متظاهر.

وأعادت المحكمة الشهر الماضي التأكيد على حكم سابق بأن مجلس المنظمات غير الحكومية في كينيا قد ميز ضد المثليين عندما رفض تسجيل جمعيتهم.

عارض القاضيان المعارضان الحكم لأن قوانين كينيا تحظر العلاقات الجنسية المثلية.

وقال النائب محمد علي لوكالة أسوشيتد برس إن كينيا بلد ديني وأن المحكمة يجب أن تحترم ذلك.

غالبا ما يتم استهداف مجتمع LGBTQ في كينيا من قبل الأشخاص الذين يعانون من رهاب المثلية ، بما في ذلك في حالات الإساءة الجسدية واللفظية.

سنت أوغندا، جارة كينيا، في مايو قانونا مناهضا لمجتمع الميم يعاقب عليه بالإعدام بتهمة المثلية الجنسية المشددة، والتي تعرف بأنها حالات العلاقات الجنسية المثلية التي تشمل قاصرا وفئات أخرى من الأشخاص الضعفاء، أو عندما يكون الجاني مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقدم النائب الكيني بيتر كالوما قانونا قاسيا مماثلا في الجمعية الوطنية الكينية ينتظر مراجعته قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته.