الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه لغزة وحصيلة الضحايا في ارتفاع

واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد يوم من أدمى هجوم تشهده في عقود اجتاح خلاله مقاتلون من حركة حماس عددًا من البلدات الإسرائيلية وقتلوا 700 إسرائيلي واختطفوا العشرات، مما يهدد باندلاع حرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط.

وشنت إسرائيل ضربات جوية وقصفًا عنيفًا على أبراج سكنية وأنفاق ومسجد ومنازل لقادة في حماس في قطاع غزة وهي هجمات أودت بحياة أكثر من 370 من بينهم 20 طفلًا، إذ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بانتقام ساحق لهذا اليوم الأسود"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه أسئلة صعبة تتعلق بإخفاقه في منع الهجوم، إنه استعاد السيطرة على أغلب النقاط التي تسلل إليها المسلحون وقتل المئات من الفلسطينيين وأسر العشرات.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين: "سنهاجم حماس بكل قوة وستكون تلك جولة عمليات مطولة للغاية".

وقال الجيش إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني، ويعتزم إجلاء كل الإسرائيليين الذين يعيشون حول حدود القطاع.

وشكل هجوم حماس فجر السبت أكبر توغل في إسرائيل وأسقط أكبر عدد من القتلى والمصابين في يوم واحد منذ أن شنت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا في يوم الغفران في حرب عام 1973.

وأفادت تقارير تلفزيونية إسرائيلية بأن 700 إسرائيلي على الأقل قُتلوا.

وأطلقت حماس المزيد من زخات الصواريخ صوب إسرائيل، الأحد، ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء جنوب إسرائيل وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيخلي المناطق الحدودية ويمشطها بحثًا عن مزيد من المسلحين.

وبدأت إسرائيل في شن ضربات جوية على قطاع غزة بعد فترة قصيرة من هجوم حماس وواصلت تلك الضربات خلال الليل وصباح الأحد.

وقالت إنها دمرت مقرات ومعسكرات تدريب تابعة للحركة لكن القصف دمر أيضًا منازل وأبراجًا سكنية ومنشآت أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن 370 قُتلوا و2200 أصيبوا جراء الضربات الإسرائيلية التي جاءت ردًا على الهجوم.

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