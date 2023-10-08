رقص وعري في إسرائيل.. اللحظات الأولى قبل طوفان الأقصى (فيديو)

تداول رواد منصة أكس، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشبان الإسرائيليين، وهم يحتفلون في العراء قبل لحظات من بدء عملية طوفان الأقصى، ومظلات المقاومة الفلسطينية تحلق في السماء أعلاهم.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مجموعة شباب يرقصون بملابس غير محتشمة يشربون الخمر، دون أن يلتفتوا للمظلات التي تحلق فوقهم، وبدأت بعدها عملية طوفان الأقصى التي أسفر عنها مئات القتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن هناك أكثر من 1864 مُصابًا، بينهم 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، وذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر "حماس" وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.