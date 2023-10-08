نشأت الديهي: عملية "طوفان الأقصى" غير مسبوقة (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عملية “طوفان الأقصى” من قبل الفصائل الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العملية كانت برية وبحرية وجوية، وقامت المقاومة الفلسطينية بخطف وقتل وأسر العديد من الجنود الإسرائيليين.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه لا يوجد أحد يختلف حول ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وتحرير المسجد الأقصى، وهذا هدف كل عربي وكل حر في العالم أجمع، متسائلا: "هل ما جرى سيفهم دولة الاحتلال أن الأمن لن يتحقق بالسلاح؟،، هل اكتشف الجانب الفلسطيني بأن اللحمة الوطنية الفلسطينية ضرورة لحل القضية الفلسطينية".

انتكاسة داخل الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الديهي: "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة، معقبًا: "الوضع خلال هذه المرة يختلف عن المرات السابقة ، لأن هناك انتكاسة داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك مباغتة فلسطينية".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا وجود 659 قتيلا و100 أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية وإصابة أكثر من 2000 إسرائيلي، معقبًا: "أرقام مفزعة مرعبة بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي".