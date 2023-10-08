قصة وأبطال فيلم "آل شنب" قبل أيام من عرضه في الجونة السينمائي

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" البوستر الدعائي له، بالتزامن مع اقتراب عرضه في مهرجان الجونة السينمائي 2023.

تفاصيل عرض فيلم آل شنب في مهرجان الجونة 2023

فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال وهيدي كرم ومحمود البزاوي وخالد سرحان وعلي الطيب تأليف وإخراج أيتن أمين، وسيعرض قريبا في دور العرض السينمائي.

وكان قد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري "آل شنب" للمخرجة آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول.

قصة فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.