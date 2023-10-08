الأهلي يعزف سيمفونية رائعة ويدك شباك الإسماعيلي بثلاثية بدوري نايل

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة دوري نايل .

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بدأ النادي الأهلي في الضغط على دفاعات الإسماعيلي لتسجيل أهداف التقدم من عمر الشوط الأول.

أحرز بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول في أحداث الشوط الأول.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وخرج اللاعب باكيًا على ناقلة إسعاف وأجرى كولر تغيرًا بخروج إمام ونزول طاهر محمد طاهر.

وسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 38 في أحداث الشوط الأول بصناعة كوكا.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني له و الثالث للقلعة الحمراء في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 65 بصناعه طاهر محمد طاهر، واضاع بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 88 من أحداث المباراة.

وقلص الإسماعيلي نتيجة المباراة من خلال تسجيل الغاني ياو أنور الهدف الأول في شباك محمد الشناوي .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي على نظيره الإسماعيلي 3 أهداف دون رد .

بهذه نتيجة، رفع نادي الأهلي من رصيده عند النقطة 6 محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري ، فيما توقف رصيد الاسماعيلي عند النقطة 3 محتلا المركز 11 .