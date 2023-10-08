وكيل شباب ورياضة القليوبية يلتقي بفريق " اتحاد طلاب تحيا مصر"

واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لقاءاته مع الشباب، وفريق " إتحاد طلاب تحيا مصر" بحضور أحمد ياسر، منسق عام الفريق.

وقدم الصبروط، التهنئة بالذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم الاحتفال بها بجميع مراكز شباب القليوبية، والتى تستمر على مدار الشهر من خلال فعاليات برنامج شاهد على العصر للكبار المحاربين والمشاركين فى حرب أكتوبر 1973، وإبراز إنجازات الدولة المصرية للتوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

وأضاف الصبروط، أن إنجازات الدولة المصرية أصبحت على أرض الواقع من العاصمة الإدارية الجديدة للدولة المصرية، كبارى عملاقة تربط شمال مصر بصعيدها وتوفير الوقت والجهد والوقود والصيانة، مدن جديدة فتحت أبواب الاستثمار الأجنبي والعربى لتوفير جزء كبير من احتياجنا للعملات الأجنبية، كل ذلك وسط الأزمة الاقتصادية.

وتطرق الصبروط إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة فى العمل الشبابي والرياضي على أرض الواقع، وذلك عن طريق الطرح الاستثمارى bot، والعائد المادى الكبير على مستوى دخل مراكز الشباب، وتطويرها بالاعتماد على مواردها الذاتية، وفتح سبل جديدة لممارسة وتنفيذ أنشطة مستجدة وحديثة لترفع من المستوى الثقافى والاجتماعي للأسر فى القرى، ومبادرة "حياة كريمة"رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة ورؤية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تستهدف دمج الشباب والمتطوعين في تنفيذ البرامج والأنشطة بالهيئات الشبابية والرياضية، لخلق جيل قادر على القيادة، وتشجيع المشاركة في أنشطة الوزارة، واقتراح أفكار ومبادرات شبابية جديدة وتنفيذها على أرض الواقع على مستوى الجمهورية.