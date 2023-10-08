الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الحدث: مساعدات مصرية تصل قطاع غزة عبر معبر رفح

مساعدات مصرية لقطاع
مساعدات مصرية لقطاع غزة - أرشيفية

 أفاد عبدالعزيز أبو عيشة، مسؤول العمليات في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قطاع غزة استقبل أول دفعة من المساعدات الطبية قادمة من مصر عبر معبر رفح البري، مضيفًا أنها تساعد في تضميد جراح المصابين والشهداء.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة الحدث، أن أعداد الضحايا ما زال في ارتفاع مستمر وطبقًا للإحصائية الأخيرة بلغ عدد الشهداء 370 وما يقارب من 2000 مصاب، منوهًا إلى أن العدد قابل للزيادة.

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 370 شهيدًا بينهم 20 طفلًا ونحو 2200 جريح.

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 وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيل وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

 فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن اليوم هو يوم أسود معربًا عن استعداده للثأر لهذا اليوم، مضيفًا فى حديث له: "سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية"، بحسب سكاى نيوز.

 ودعا نتنياهو مواطني غزو الخروج من القطاع لأن الجيش الإسرائيلى سيضرب بكل قوة، وحذر نتنياهو حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ووجه لهم رسالة " أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن".

 وأكد نتنياهو "نحن نواجه هذه المعركة معًا هذه الحرب ستستغرق وقتًا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر".كما وجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكى جو بايدن على تصريحاته القوية والواضحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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