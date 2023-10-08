الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز

أحمد سامي
أحمد سامي

 كشف الدكتور مصطفى المنبري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سامي، المدافع الدولي بالفريق، خلال مباراة إنبي في الدوري.

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 وخرج سامي مصابًا في الشوط الثاني للقاء إنبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلًا منه المدافع محمود مرعي.

 أوضح المنبري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

 شدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

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