تفاصيل إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنبري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سامي، المدافع الدولي بالفريق، خلال مباراة إنبي في الدوري.

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وخرج سامي مصابًا في الشوط الثاني للقاء إنبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلًا منه المدافع محمود مرعي.

أوضح المنبري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

شدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.