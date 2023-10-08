ندوة تثقيفية بآداب الزقازيق عن انتصارات أكتوبر

نظمت كلية الآداب بجامعة الزقازيق برئاسة وحضور الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان انتصارات أكتوبر "بطولات مجيدة.. وجمهورية جديدة"، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية بالدور الأرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم وثائقى يقدم ملخصا عن حرب أكتوبر المجيدة وتحقيق النصر.

وأدار الندوة الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق، حيث حاضر خلالها نخبة من أساتذة الكلية ممن شاركوا فى تحقيق النصر فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وهم : الدكتور محمود قمر الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ، والدكتور عبد الفتاح إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الاجتماع، والدكتور محمد عاطف زعتر الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس، والدكتور محمود عبد الحفيظ الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية .

واستعرض المحاضرون خلال الندوة تجربتهم خلال الحرب، والملاحم البطولية التى قام بها جنود مصر البواسل، وخطط الخداع الاستراتيجي والتخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، والأحداث التي تلت الحرب والتي تجسد شجاعة وبسالة الجندي المصري.

وخلال كلمته أكد الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية، أن الدولة المصرية تسير قُدماً نحو مستقبل مشرق، بتضافر جهود المخلصين من أبنائها، مؤكداً ضرورة أن نكون جميعاً يداً واحدة في البناء والتنمية، وأن نستفيد من دروس حرب أكتوبر المجيدة، وأن نحافظ على أرض سيناء التي رُويت بدماء شهدائنا الأبرار، داعياً في ختام كلمته بأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء.

ورحب الدكتور عماد مخيمر بالحضور ، مقدما الشكر لاتحاد طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وجميع المشاركين فى تنظيم الندوة، مشيرا إلى أن انتصار أكتوبر المجيد أظهر المعدن الحقيقي للشعب المصري في وقوفه خلف جيشه الوطني، ورفضه للهزيمة وتحمله كافة الصعاب من أجل تحقيق النصر.

وفى ختام الندوة قدم المحاضرون نصائح للشباب، مؤكدين أنهم أمل مصر ومستقبلها، وأن روح النصر جاءت من خلال العقيدة الخالصة للجنود وبسالتهم في ميدان الحرب.