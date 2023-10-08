تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية في المنشآت الحكومية. في زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكان برفقته في الجولة جهاد متولي، رئيس مركزومدينة الخارجة، والمهندس محسن مغربي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس يحيى طلعت، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وأبدى اللواء الزملوط، اهتمامًا كبيرًا بسير الأعمال وسيرعة الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه بسرعة رصف مدخل العاصمة، واستكمال أعمال اللاندسكيب والتشجير حول المنشآت الحكومية، وأيضًا تسوية وتمهيد الطرق الداخلية.

ومن جانبه، أكد رئيس المركز جهاد متولي أهمية العمل السريع والفعال لإنجاز هذه الأعمال بأفضل جودة ممكنة. وأشار إلى أن هذه التحسينات ستعزز البنية التحتية للمنطقة وتتيح فرصًا جديدة للمستثمرين والسكان.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الإسكان، المهندس محسن مغربي، عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم والمساعدة في تنفيذ هذه المشروعات الهامة. وأكد أن الإنجاز المرجو سيساهم في رفع مستوى الحياة وتحسين البنية التحتية بالمحافظة.

وفي نهاية الجولة، شدد اللواء الزملوط على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية في المباني التابعة للجهات الحكومية. وأكد أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق ومنتظم، حتى تكتمل المشاريع في الوقت المحدد وتكون جاهزة للاستخدام.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رصف وتمهيد الطرق بالعاصمة الإدارية للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رصف وتمهيد الطرق بالعاصمة الإدارية للمحافظة