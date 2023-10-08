الأحد 08/أكتوبر/2023 - 08:14 م 10/8/2023 8:14:43 PM

أؤيد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية؛ لأنه يمثل أملى في تحقيق تغيير إيجابى فى حياتنا كمصريين.

لقد تأثرت بشكل كبير بالظروف القاتلة التى تعيشها مصرنا الحبيبة وتأثيرها فى الاقتصاد والمجتمع.

الدكتور عبدالسند يمامة يعرف تمامًا التحديات التى تواجهها مصر ولديه الخطة الواضحة للقضاء على هذه التحديات وتحقيق التطور المستدام.

يعتمد فى برنامجه الانتخابى على القضاء على الفساد، وتعزيز الشفافية فى العمل الحكومي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، بما فى ذلك التربية والصحة والإسكان.

بصفتى عضوًا فى حزب الوفد، أثق تمامًا فى الالتزام الحزبى للدكتور عبدالسند يمامة وقدرته على تحقيق تلك الوعود وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، يعتبر الدكتور عبدالسند الشخص المناسب لقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة وتحقيق التقدم والاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، أتمتع بالثقة فى قدرات الدكتور عبدالسند يمامة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر. لديه الرؤية الواضحة للدور الذى يجب أن تلعبه مصر فى المنطقة، وسيسعى لتعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الأخرى فى مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

لهذه الأسباب وغيرها، أنا بحزم أؤيد الدكتور عبدالسند يمامة كرئيس للجمهورية. إنه الشخص المناسب الذى سيسهم فى إعادة بناء مصر وتحقيق أفضل حياة للمصريين.