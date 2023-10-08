إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي البساتين بالخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي البساتين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، حول ضرورة مراقبة الغزوات العقارية والقضاء عليها، وذلك بإشراف جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وقامت لجنة متخصصة بالمركز برئاسة أحمد صدقي نائب مدير مركز الخارجة بإزالة كافة أشكال التعديات التي تم رصدها وإعادة القطعة إلى شكلها الأصلي. وتم إعداد محضر بالتصرفات التي تمت، وإرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهتها، دعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المواطنين الذين يعتدون على أراضي الدولة بكافة أشكال الغزو إلى الامتناع عن تلك المخالفات القانونية التي تعرضهم للمسؤولية، كما تقوم به لجان الرصد والجرد يوميا بزيارات لرصد أي مظهر من مظاهر التعدي على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فوراً.