هؤلاء الأشخاص يُخفض السكري 2 عمرهم المتوقع 14 عامًا.. أطباء يحذرون من كارثة

حذرت دراسة أجنبية حديثة من إن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني قبل سن الثلاثين، قد تسبب خفض متوسط العمر المتوقع للمصاب 14 عامًا، مشيرة إلى أن هذه الحالة أصبحت شائعة بشكل متزايد بين الشباب، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل مستمر.

ماذا يحدث لمرضى السكري من النوع الثاني عند إصابتهم قبل سن الثلاثين؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذي صن" البريطانية، أشار باحثو الدراسة إلى أن متابعة الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر وتشخيص حالاتهم مبكرًا قد يساعد على تقديم الرعاية اللازمة لهم وبالتالي يمنع خسارة سنوات من حياتهم.

ماذا يحدث لمرضى السكري من النوع الثاني عند إصابتهم قبل سن الثلاثين؟

في الوقت نفسه، صرح الباحث الرئيسي للدراسة بأنه كان يُنظر إلى مرض السكري من النوع الثاني على أنه مرض يصيب كبار السن، لكننا نرى بشكل متزايد أشخاصًا يتم تشخيصهم في وقت مبكر من الحياة، وكما أظهرنا، فإن هذا يعني أنهم معرضون لخطر متوسط عمر متوقع أقصر بكثير مما كان سيحدث لولا ذلك.

ويتسبب مرض السكري من النوع الثاني في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز، كما أنه قد يؤدي إلى مضاعفات مميتة، بما في ذلك مشاكل في الكلى والسرطان والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن البالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يموتون قبل ست سنوات من البالغين الذين لا يعانون منه في المتوسط.

وحسبما أفادت أحدث دراسة تتعلق بهذا الأمر، والتي تخصصت في معرفة كيف يختلف هذا الانخفاض في متوسط العمر المتوقع وفقًا للعمر عند التشخيص، نظر الباحثون في السجلات الصحية لـ 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكلما تم تشخيص إصابة المرضى بمرض السكري في وقت مبكر، زاد خطر الوفاة مقارنة بالذين لا يعانون من هذه الحالة.

وبحسب النتائج، فإنه سيموت شخص بالغ يبلغ من العمر 50 عاما قبل 14 عاما من متوسط العمر المفترض إذا تم تشخيصه في عمر 30 عاما مقارنة بشخص لا يعاني من مرض السكري، كما أظهر التحليل أن هؤلاء الأشخاص يموتون قبل عشر سنوات إذا تم تشخيصهم في سن الأربعين، وقبل ستة أعوام إذا تم تشخيصهم في سن الخمسين.

ووفقًا للباحثين، يمكن الوقاية من داء السكري من النوع الثاني إذا تم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وتقديم الدعم لهم، سواء كان ذلك لإجراء تغييرات على سلوكهم أو توفير الدواء لتقليل مخاطرهم، ولكن هناك أيضًا تغييرات هيكلية يجب علينا كمجتمع أن نسعى إلى متابعتها، بما في ذلك ما يتعلق بتصنيع الأغذية، والتغييرات في البيئة المبنية لتشجيع المزيد من النشاط البدني، وما إلى ذلك.