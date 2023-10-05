خبيرة تغذية تكشف خرافة فوائد الشاي في تقليل مرض السكري

قالت خبيرة التغذية ناتاليا لازورينكو، إن شرب الشاي وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ليسا مرتبطين بأي حال من الأحوال.

وأعربت خبيرة التغذية لازورينكو عن شكوكها حول قدرة الشاي على الوقاية من مرض السكري، وعلى الرغم من أنه يمكن للمرء أن يسمع في كثير من الأحيان أن نفس الشاي الأسود يساعد في إزالة الجلوكوز الزائد في الدم، واعتبرت أن ما يقال عن فوائد الشاي في الحماية من مرض السكري خرافة، وأكد أنه لا توجد علاقة مباشرة بين شرب المشروب وتقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

والاستهلاك المنتظم للشاي الأسود قد لا يمنع تطور مرض السكري من النوع 2، وبحسب لازورينكو، يؤثر الشاي في المقام الأول على الأوعية الدموية وضغط الدم، ويمتلك خاصية منشط، فهو يحفز نشاط الأوعية الدموية ومعدل ضربات القلب، ويزيد من ضغط الدم.

علاقة شرب الشاي وخطر الإصابة بمرض السكري

ولكن شرب الشاي ليس له تأثير مباشر على نسبة السكر في الدم أو قدرة الجسم على استقلاب الأنسولين. لا ينبغي اعتبار شرب المشروب وسيلة للوقاية من مقاومة الأنسولين، كما يعتقد اختصاصي التغذية.

ولا توجد علاقة بين شرب الشاي وخطر الإصابة بمرض السكري؛ حيث قالت ناتاليا لازورينكو: "مثل هذه التصريحات أسطورة.

وفي الوقت نفسه، إذا تخلى الناس عن عادة شرب الشاي مع شيء حلو أو أي طعام آخر ولم يضيفوا أي شيء إلى المشروب، فإن مستويات السكر في الدم وإفراز الأنسولين سوف تتحسن، وشددت خبيرة التغذية على أن الشاي مفيد فقط إذا كان خاليا من السكر والمواد المضافة الأخرى.