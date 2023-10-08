إمام عاشور يبكي بعد تعرضه لإصابة قوية في لقاء الإسماعيلي .. شاهد

تعرض لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية في لقاء الإسماعيلي الجاري الآن على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ3 في الدوري المصري الممتاز.

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وخرج إمام عاشور لاعب النادي الأهلي باكيًا على نقالة إسعاف وأجري السويسري كولر تغيرا بخروج إمام عاشور ونزول طاهر محمد طاهر بدلا منه.

ويتقدم الآن النادي الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون رد في أحداث الشوط الأول.

تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست

تشكيل الاسماعيلي لمباراة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.