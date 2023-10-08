أحمد سعد يُربك أعصاب طليقاته الثلاثة بتصرف مثير للجدل.. "بعتذرلك" كلمة السر (تفاصيل)

أثار المطرب أحمد سعد حيرة جمهوره خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد إعلانه عن الاستعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك"، حيث زعم البعض أنه ينوي العودة إلى واحدة من زوجاته السابقات، لتتزايد التساؤلات حول ما إن كان يوجه أغنيته لطليقته الأخيرة مصممة الأزياء علياء بسيوني، أم الفنانة ريم البارودي، أم النجمة سمية الخشاب.

أحمد سعد يثير حيرة جمهوره حول عودته لواحدة من زوجاته السابقات

جاءت حيرة الجمهور بعد تداول أنباء عدة خلال الفترة الأخيرة تفيد رجوع أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني سرًا، دون إعلان الخبر بشكل رسمي، تزامنًا مع إعلانه طرح الأغنية التي توقع متابعيه أنها بمثابة رسالة إعتذار لها يُلمح من خلالها لعودتهما، مما أثار موجة جدل واسعة وأعاد الثنائي لصدارة تريند جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة رجوع أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني

في الوقت نفسه، زادت تكهنات الجمهور حول رجوع أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، بسبب عدم حذفه الصور التي تجمعهما من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيرين إلى أنه غالبًا ما يود الإعتذار لها والتعبير عن مشاعره نحوها بهذه الأغنية، إذ ربما تعود المياه بينهما إلى مجاريها.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد يثير الجدل بـ “بعتذرلك”

شارك أحمد سعد جمهوره بمجموعة صور من كواليس تسجيله أغنية "بعتذرلك"، داخل أستوديوهات مرواس في المملكة العربية السعودية، وأرفقها بتعليق: " بعتذرلك .. من استديوهات المرواس الآن، كلمات: محمد الشافعي، ألحان :إسلام رفعت، توزيع العبقري : يحيى مهدي، وجميعا لنا الشرف بقياده اوركسترا المايسترو : هاني فرحات"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أحمد سعد

وبدوره، أعرب الشاعر محمد الشافعي، عن سعادته البالغة بالتعاون مع المطرب أحمد سعد، في أغنيته الجديدة "بعتذرلك"، حيث علق على منشور "سعد" على انستجرام قائلًا: "تشرفت بكتابة أغنية (بعتذرلك) وبالتعاون الثاني مع أخويا الحبيب أحمد سعد بعد عليك عيون".

أحمد سعد عبر انستجرام

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكانت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد قد فاجئت جمهوره بإعلان خبر طلاقهما رسميًا، وذلك خلال منشور طويل عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخرجت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن صمتها، لتفجر أسرارًا صادمة كانت السبب الرئيسي وراء انفصالهما، موضحة أن الطلاق وقع بناءً على رغبة أحمد سعد، الذي تسبب في خراب العلاقة الزوجية بينهما من البداية.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أسباب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

وأضافت طليقة أحمد سعد: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك".

ووجهت علياء بسيوني رسالة قاسية وشديدة اللهجة لطليقها أحمد سعد قائلة: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت".

علياء بسيوني عبر انستجرام

أحمد سعد يُحيي حفل مباراة منتخب مصر وزامبيا فى الإمارات

على صعيد آخر، يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام زامبيا فى اللقاء الودي المقرر له 12 أكتوبر الجارى بإستاد "هزاع بن زايد" بدولة الإمارات الشقيقة، ومن المقرر أن يُقام الحفل قبل انطلاق مباراة مصر وزامبيا المقرر لها الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت مصر.

موعد حفل أحمد سعد وروبي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كما يُحيى كلًا من أحمد سعد، وروبي، حفلًا غنائيًّا بإستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحًا ضخمًا خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ديو أغنية "يا ليالي"، التي تعد أول عمل غنائي يجمع بينهما، وهي من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر.