الوفد تكشف حقيقة رجوع أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني بعد الفيديو المثير للجدل (خاص)

احتلت أنباء عودة المطرب أحمد سعد لزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد نشر الأول مقطع فيديو من حفله الأخير في بور سعيد، يوثق تفاعل طليقته مع أغانيه ورقصها أثناء الحفل، مُعلقًا عليه: "بالجمهور تحلو الحياة"، مما أثار الشكوك والتساؤلات حول عودتهما مجددًا.

الوفد تكشف حقيقة رجوع أحمد سعد وعلياء بسيوني

سرعان ما تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية، مع مصدر مقرب من أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، للتأكد من الأنباء المتداولة بشأن عودتهما مجددًا بعد مرور أيام قليلة على طلاقهما رسميًا، لينفي المصدر رجوع الثنائي، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي نشره أحمد سعد يعود إلى حفل قديم كان قد أحياه قبل الطلاق.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وخيب المصدر توقعات الجمهور بشأن عودة أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، وإنهاء الخلافات بينهما، ليؤكد خلال تصريحه لبوابة "الوفد"، أن الصلح لم يتم بعد بينهما ولم يعودا لحياتهما الزوجية، لافتًا أن سعد لا زال يحاول أن يُعيد المياه إلى مجاريها مع أم ابنتيه، بالإضافة إلى تدخل بعض الأطراف من أسرة الثنائي لمحاولة الصلح بينهما.



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علياء بسيوني من حفل طليقها أحمد سعد

علياء بسيوني من حفل طليقها أحمد سعد

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

فاجأت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد جمهوره بإعلان خبر طلاقهما رسميًا، وذلك خلال منشور طويل عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أحمد سعد وعلياء بسيوني

خرجت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن صمتها، لتفجر أسرارًا صادمة كانت السبب الرئيسي وراء انفصالهما، موضحة أن الطلاق وقع بناءً على رغبة أحمد سعد، الذي تسبب في خراب العلاقة الزوجية بينهما من البداية.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

طليقة أحمد سعد تصدم جمهوره بأسباب الطلاق: أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

علياء بسيوني عبر انستجرام

وأضافت طليقة أحمد سعد: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك".

ووجهت علياء بسيوني رسالة قاسية وشديدة اللهجة لطليقها أحمد سعد قائلة: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت".