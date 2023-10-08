وكيل شباب ورياضة أسيوط يشهد الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمركز شباب صنبو

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، احتفال مركز شباب سنبو بمركز ديروط بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء يونس الجاهر، والنائب محمد عيد عبد الجواد، أعضاء مجلس النواب، والنائب حمادة قرشي، عضو مجلس الأعيان، وراندا عبد الرحيم سيد، مديرة الإدارة العامة للحزب. شباب مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وأحمد محمد شعبان مدير إدارة شباب ديروط.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كلمة للدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وهنأ الدكتور علاء جاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي حقق فيها الجيش المصري إنجازات عظيمة. انتصارات ستخلد عبر التاريخ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، ودمتم مصرنا الحبيبة. ويحفظها جيشها وشعبها وقيادتها.

وأشار الدكتور علاء جاد، إلى أن حرب أكتوبر المجيدة أظهرت مدى عبقرية الجيش المصري وقدرته على تحدي الصعاب وتحقيق النصر الثمين وتدمير خط بيرليف الحصين ورفع راية النصر. واستمرت الفعاليات الشبابية، بما في ذلك المسيرات والأغاني الوطنية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وفي نهاية الاحتفال تقدم الدكتور علاء جاد بالشكر والعرفان لمدير إدارة شباب ديروط أحمد شعبان ومجلس إدارة شباب سنبو على حسن التنظيم والأداء المشرف للإحتفال.