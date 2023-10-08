ضبط 48 طن أسماك وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

وجهت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين مديرية إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، ضربة قوية للمخالفين والمتلاعبين بأقوات المواطنين، وذلك من خلال اداره المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، حيث شنوا حملة مكثفة على الثلاجات بمركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر أسماك هورس ماكريل وكبدة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحريز المضبوطات التي تزن 48 طنا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بتنفيذ حملة تموينية بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط 3000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء داخل تنكات بأحد المصانع، كما تم ضبط عدد 13 شيكارة سماد مدعم تم تجميعها من السوق السوداء غير مصرح بتداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط 6 أطنان ذرة داخل هنجر بالدلنجات مجهولة المصدر ويتم تعبئتها في شكائر ليس عليها أي علامات أو بيانات، كما تم ضبط مصنع يقوم بإنتاج الأعلاف بدون الحصول على سجل صناعي والتحفظ على 4 أطنان علف حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ويأتى ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية والثلاجات للتأكد من جودة السلع واللحوم والأسماك المعروضة ومطابقاتها للمواصفات، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.