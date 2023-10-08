مصرع عنصر إجرامي والقبض على آخر بعد تبادل إطلاق النار بأسيوط

قُتل مجرم خطير للغاية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كما تم القبض على آخر بمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة والقبض على آخر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمنفلوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من تحديد مكان وجود عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، سبق أن اتهموا في عدة قضايا "أسلحة وقتل ومخدرات" وكان من المقرر التنفيذ عليهم بأربعة أحكام مؤبدة في جريمتين خطيرتين “القتل والسلاح” بقسم مركز شرطة منفلوط.

وبعد تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، تم الاعتداء على المتهمين من قبل بعثة من المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع رجال الأمن العام، وعندما استشعروا القوات بادروا بإطلاق النار. وأدت المواجهة إلى مقتل أحدهما واعتقال الآخر. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحوزة المتهمين على "رشاش جرينوف، و8 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و6 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، وعدة طلقات من عيارات مختلفة". وتولت النيابة العامة التحقيقات.