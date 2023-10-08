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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يؤكد أهمية وقف التصعيد الجاري في غزة وممارسة ضبط النفس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

الرئيس السيسي يتلقى اتصال من رئيس المجلس الأوروبي

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن بشأن تنسيق جهود تحقيق التهدئة في غزة

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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد  شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.

أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف

وقد أكد الرئيس أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضاً التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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