الألعاب النارية توقف مباراة مونبيليه وكليرمونت بعد إصابة الحارس السنغالي

في ليلة تألق موسى التعمري

تسبب شغب الجماهير في توقف مباراة كليرمونت و مونبيلييه بعد إلقاء احد الجماهير مفرقعات نارية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ألقى أحد الجماهير من المدرجات مفرقعات نارية بجوار السنغالي موري دياو حارس كليرمونت ليسقط على الأرض متآثرا ويتلقي العلاج من الجهاز الطبي.



وقرر حكم المباراة إيقاف اللقاء، رغم الدخول في الوقت بدل الضائع، والتي كانت تشير إلى تقدم مونبيلييه على كليرمونت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتألق الأردني موسى التعمري خلال المباراة بعدما أحرز هدفين في شباك كليرمونت ضمن الجولة السابعة من عمر المسابقة.

أحرز موسى التعمري في الدقيقة 17 من تسديدة مميزة في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك، قبل أن يعاود التسجيل ويحرز رابع الأهداف 76.

وصل التعمري إلى الهدف الخامس له مع مونبيليه لهذا الموسم في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، بعدما سجل هدفين في مرمى أولمبيك ليون، قبل أن يعاود التسجيل ويحرز هدفا في شباك ريمس قبل ثنائية اليوم.

وأصبح التعمري اول لاعب في تاريخ الكرة الأردنية يلعب في مسابقة الدوري الفرنسي، بالإضافة لتألقه هناك.