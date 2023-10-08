القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، إن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن فلسطين تعد جزءا من البوابة الشرقية التي تولي لها مصر اهتماما كبيرا لها.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا، لافتًا إلى أن أخر هذه المساعدات أن مصر الدولة الوحيدة هي من بدأت إعادة إعمار غزة بعد عدوان 2021.



وأشار إلى أن الحرب التي تتعرض لها مصر جزء منها الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين في قلب مصر نظرا لأهميتها الأمن القومي لمصر والكثير من الروابط بين البلدين.



وأوضح أن عملية طوفان الأقصى، ستكون عاملًا كبيرًا في زيادة التوتر وتحالف القوى الغربية مع إسرائيل، خاصة أن العملية جاءت في إطار احتفال إسرائيل بالأعياد، مشيرا إلى أن العملية أسرت العديد من الأشخاص والاستيلاء على الدبابات العسكرية الإسرائيلية.