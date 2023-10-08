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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تعتزم إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

بولندا
بولندا

 أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها ستجلي رعاياها من إسرائيل، لتصبح بذلك أول دولة تعلن البدء في إجلاء رعاياها منذ الهجوم المباغت الذي بدأته حركة حماس صباح السبت. 

 

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 وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأحد، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

 وكتب دودا في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا: "سنرسل طائرات نقل تابعة للقوات الجوية لإجلاء البولنديين المقيمين حاليًا في إسرائيل. سيضمن جنود من قواتنا الخاصة توفير الحماية والسلامة على متن الطائرات".

 وقال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين "سي 130 هيركوليز"، لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

 وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل "كاسا".

 وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي: "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان".

 وأضاف: "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتأخذ السائحين البولنديين من المطار".

 وألغت شركة الطيران الحكومية البولندية "إل أو تي" رحلاتها لمطار بن غوريون، بسبب ما تشهده إسرائيل من توترات أمنية.

 

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