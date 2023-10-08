أضرار نقص الحديد في الدم وتأثيرة على وزنك

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم، فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين)، ويؤثر ذلك على نشاطك وحركتك، وكذلك وزنك، وفيما يلي نقدم لك أبرز أضرار نقص الحديد في الدم وتأثيره على الوزن.

تعب غير معتاد

يعد التعب أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، ويظهر لدى ما يقارب نصف المصابين، ويظهر التعب نتيجة:

عدم حصول الأنسجة والعضلات على ما تحتاجه من أكسجين وطاقة، والذي عادةً ما يحمله إليها الهيموغلوبين.

حاجة القلب للعمل بجهد مضاعف لنقل الدم الحامل للأكسجين إلى أنحاء الجسم.

ونظرًا لأن التعب قد يعتبر أمرًا عارضًا تتسبب به ضغوطات الحياة والعمل، يعتبر تشخيص فقر الدم من التعب كعارض وحيد أمرًا صعبًا.

ولدى المصابين بنقص الحديد، غالبًا ما يترافق التعب مع سوء المزاج والشعور العام بالضعف، وصعوبة في التركيز ونقص في الإنتاجية.

انقطاع النفس

عندما تنخفض مستويات الهيموغلوبين الحامل للأكسجين في أنحاء الجسم، فإن هذا يعني أن أنسجتك وعضلاتك لا تحصل على كفايتها من الأكسجين اللازم للقيام بالأنشطة حتى الخفيف منها، ما يجعلك تشعر بالتعب عند المشي مثلًا.

ويتسبب هذا الأمر بتسارع وانقطاع النفس نتيجة محاولة الجسم للحصول على كفايته من الأكسجين.

دوار وصداع

قد يتسبب نقص الحديد في الإصابة بصداع، ولكنه ليس عرضًا شائعًا كالأعراض السابقة، كما أنه وإذا حدث، فإنه عادة ما يترافق مع دوخة ودوار.

ويحدث هذا نتيجة عدم وصول كميات كافية من الأكسجين إلى الدماغ، ما يتسبب بتورم في الأوعية الدموية في الدماغ، وبالتالي إحداث نوع من الضغط عليه ينتج عنه صداع.

وإذا كانت نوبات الصداع والدوار هذه متكررة ومتقاربة في فترات الحدوث، فقد تكون أحد أعراض نقص الحديد.

جفاف البشرة والشعر وضعفهما

يعد جفاف وضعف الشعر وجفاف البشرة أحد علامات نقص الحديد، وذلك لأن نقص الحديد الحاصل يجعل الجسد يدفع بالكمية القليلة التي يحملها الدم من الأكسجين إلى الأعضاء الأكثر أهمية داخل الجسم، بعيدًا عن الشعر والبشرة.

وعندما يتناقص الأكسجين الذي يصل إلى الشعر والبشرة، فإن هذا يتسبب بجفافهما وضعفهما، وفي بعض الحالات الحادة قد يتسبب هذا بتساقط الشعر، فإذا كان الشعر يتساقط بكميات كبيرة خلال اليوم قد يعني هذا نقص الحديد.

مشكلات أثناء الحمل

مع النساء الحوامل، ترتبط حالة فقر الدم بسبب نقص الحديد الحادة بالولادة المبكرة والأطفال ذوي الأوزان القليلة، ولكن يمكن الوقاية من هذه الحالة مع النساء الحوامل اللآتي يتناولن مكملات الحديد كجزء من الرعاية ما قبل الولادة.

مشاكل القلب

قد يؤدي فقر الدم بسبب نقص الحديد إلى سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها. يضطر القلب لضخ المزيد من الدم لتعويض نقص الأكسجين المحمول بالدم لدى المصاب بفقر الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم القلب أو فشله.

تأثير نقص الحديد علي الوزن

عندما نعاني من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يقوم الجسم باستهلاك مخزون الخاص به على المدى الطويل لتعويض هذا النقص.

تجدر الإشارة إلى أنه يحتاج الجسم إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ ليقوم بكل وظائفه الحيوية بشكل صحيح. وغالباً النقص في أحد هذه الفيتامينات والمعادن يؤثر في نشاط الجسم ووظائفه.

نقص الحديد يؤدي إلى فقدان الشهية؛ ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مبرر، ولكن على الرغم من عوارض فقدان الشهية؛ فإن نقص معدل الحديد يمكن أن يسبب ثباتاً وصعوبة في إنقاص الوزن كون الخمول يعوق عملية الحرق فيقل بذلك النشاط البدني، وهذا يؤثر سلباً في فقدان الوزن خاصة أن معظم الذين يعانون من نقص الحديد يرغبون بتناول السكريات والحلويات أكثر.