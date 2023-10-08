طارق عبد العزيز: موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية

ثمن النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التحركات المصريه والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمسئوليين المصريين مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لاقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة ، مؤكدا ان موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضيه الفلسطينيه ، وارساء السلام في الشرق الاوسط.

طارق عبد العزيز: يجب وقف التصعيد والعنف

وطالب النائب الوفدي طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بضبط النفس ، والحيلوله دون سقوط ضحايا ابرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة .

واوضح عضو الشيوخ ان مصر كما كانت دائما راعيه للسلام في الشرق الاوسط والعالم ، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد" ، ونأمل ان تستجيب الاطراف لصوت الحكمة والعقل.

طارق عبد العزيز: مصر تتبني دائما مبدا السلام

ولفت طارق عبد العزيز الي أن مصر تتبني دائما مبدا السلام ، واقرار حقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في اقامة دولتة المستقله وعاصمتها القدس الشريف ، وانها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً إن هذه الأعمال هي التي أدت الى العنف الدائر بين الجانبين.