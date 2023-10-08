عقد اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين بمركز الزرقا بدمياط

شهد مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، برئاسة علاء سعد، رئيس المركز، اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي المدينة والقرى التابعة لها للاستماع إلى متطلبات المواطنين والعمل على حلها فورًا في حدود اللوائح والقوانين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعقد لقاءات جماهيرية على مستوى كل مركز بصفه دورية، والتعرف على شكاوى المواطنين في كافة القطاعات المختلفة وبحث هذه الشكاوى فورًا أثناء اللقاء وإحالة الشكاوى موضوع البحث إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم والعمل على حلها طبقًا للقانون.

وأوضح رئيس المركز، أنه يتم استقبال المواطنين بصفه دورية وفي أي وقت مكتبي مفتوح للوقوف على أي عقبات، أو مشاكل والعمل على مناقشتها وسرعة حلها حرصًا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والعمل على راحة المواطنين.