الولايات المتحدة: نتحقق من تقارير عن وفاة أمريكيين في إسرائيل

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها تتحقق في صحة التقارير التي أكدت وفاة أمريكيين عدة بإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستدلي«على الأرجح» اعتبارا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل التي تواجه منذ السبت عملية عسكرية واسعة النطاق لحركة حماس الفلسطينية.

وقال بلينكن، اليوم الأحد لشبكة سي إن إن: «ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين.. أعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع».

وكانت حركة حماس قد شنت منذ صباح أمس السبت عملية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي أسفرت حتى الآن عن مقتل 600 إسرائيلي وإصابة 2048 وأسر أكثر من 100 آخرين وفقا لتصريحات إسرائيلية رسمية.

وأدت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد 370 مواطنا فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.



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