لأول مرة منذ 50 عامًا.. إسرائيل تُعلن رسميًا حالة الحرب

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسميًا حالة الحرب مع قطاع غزة جراء هجمات حركة حماس، في سابقة من نوعها تحصل لأول مرة منذ 50 عامًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".

وأضاف "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023".

المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب"، رغم أنه من الناحية الفعلية لم تتوقف عملياتها العسكرية، وفقَا لموقع العربية نت الإخباري.

وتعني حالة الحرب عملياً إعلان الطوارئ، ووضع مقدرات البلاد اللوجستية وبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه.

كما يقترن إعلان الحرب دائمًا بتجنيد قوات كبيرة من الاحتياط، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي سبق أن جند الاحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب في فترات سابقة.

وكذلك يعني وضع جميع الموارد تحت تصرف الجيش، وهو ما لم يحدث من قبل، ما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت حماس شنها، وفق محللين.

إلى ذلك، قد تستدعي هذه الحالة إغلاق المطارات في البلاد، وفق سير العملية العسكرية، أو حظر التجول في حالات نادرة.

600 قتيل إسرائيلي

ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 600 قتيل.

وقال تلفزيون "آي 24" في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب.

تدمير 1210 وحدة سكنية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه تم تدمير 13 مبنى سكنيا بشكل كامل، و 1210 وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية، السبت، أبراجا في قطاع غزة بما فيها برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

وأعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".

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