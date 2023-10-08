رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الطلابية

قام الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بافتتاح خيام الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.



وتفقد رئيس جامعة المنصورة، الجوالة والخدمة العامة وحضور مراسم تحية العلم معلنًا بدء أسبوع استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد وتم التقاط الصور التذكارية مع جوالي الجامعة.



وأجرى رئيس جامعة المنصورة جولة تفقدية لخيام الأنشطة الطلابية والتي تضم إدارات النشاط ( الرياضي - الثقافي - الاجتماعي - الفني - الاتحادات والأسر والطلابية - ذوي الاحتياجات الخاصة - إعداد القادة - العلمي - التكافل الاجتماعي ).



وزار رئيس الجامعة خيمة اتحاد الطلاب وطلاب من أجل مصر على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تسهم في ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع

و تنمية الشباب ثقافيًا، اجتماعيًا وعلميًا وتسهم في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب وتنمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة، تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى، أن اسبوع الاستقبال يهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف إلى صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لإعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.