توافر لقاح لقاح الأنفلونزا الموسمية "vaxigrip" للمواطنين بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توافر لقاح للمواطنين والمسافرين vaxigrip رباعي التكافؤ بمكاتب الصحة المنتشرة في المحافظة بسعر 50 جنيها بالإضافة للمصاريف الإدارية.

يذكر أن لقاح فيروس الأنفلونزا يساعد في الوقاية من الأنفلونزا.هناك نوعان من فيروس الأنفلونزا، النوع A والنوع B، وهما عادةً يسببان أوبئة الأنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.وهناك سلالات مختلفة عديدة ضمن كل نوع، ولأن سلالات الفيروس التي تسبب موجات انتشار الأنفلونزا تتغير كل عام،فنحن بحاجة للقاح جديد كل عام، يتم توجيه اللقاح في كل عام نحو ثلاث أو أربع سلالات يتنبأ العلماء بأنها ستكون الأكثر شيوعُا في العام التالي.

ويمكن أن تكون الأنفلونزا خفيفة تسبب حُمّى وآلام وتعب، ويمكن أن تكون خطيرة.يمكن أن تسبب الأنفلونزا الالتهاب الرئوي الحاد، وتفاقم من اضطرابات القلب والرئة المزمنة، وفشل الأعضاء، وقد تُفضي إلى الموت.يختلف عدد الوفيات التي تسببها الأنفلونزا بشكل كبير من عام لآخر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح الوفيات من 30 ألف إلى 50 ألف سنويًا (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC] تأثير الأنفلونزا في الأعوام الماضية).وفي بعض الأحيان، تتسبب حالات التفشي الشديد، والتي يطلق عليها جائحة، في المزيد من الوفيات وبخاصة في أوساط الشباب.في عام 1918، تسببت الأنفلونزا في وفاة ملايين البشر في جميع أنحاء العالم.