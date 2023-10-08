سحب وتحليل 35164 عينة مياه بالفيوم خلال سبتمبر

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل 35164 عينة مياه لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه تم سحب 34606 عينات مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و492 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، بالإضافة لجمع 66 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد النجار، أن الشركة تولي بالغ الاهتمام بجودة ومأمونية مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية وهو الهدف الرئيسي للشركة، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة للمواصفات ومتطلبات حماية البيئة والصحة لضمان عدم تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، موضحاً أن الشركة تسعي بشكل دائم لتطوير أدواتها واستحداث طرق جديدة وإتباع أحدث الأساليب العالمية في مجال إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وفي السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن الشركة تدعم وبشدة قطاع المعامل في توفير أحدث الأجهزة والمعدات المعملية والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع وتنفيذ الورش العلمية والعملية الداخلية والخارجية وتبادل للخبرات مع الشركات التابعة من أجل الارتقاء بمنظومة الجودة في إنتاج مياه الشرب والصرف الصحي.

ضبط التوصيلات الخلسة

على جانب اخر أعلن رئيس الشركة عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها خلال شهر سبتمبر الماضي وبالتعاون مع الإدارات المعنية من ظبط وإزالة ٦٧ توصيلة مياه خلسة داخل قري تلات والشيخ فضل والسنباط مختلفة الأنشطة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة ٢ حالة ري أراضي زراعية بمياه الشرب والكشف عن ٤٢ حالة تسرب وكسر بشبكة المياه بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات.

وأكد أن الشركة اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات والتي من شأنها التسبب في إهدار مياه الشرب وحفاظاً على مستحقات الدولة لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وأن الشركة تسعى بشكل دائم لتقليل فاقد المياه من خلال التوسع في مناطق DMZ وتغيير العدادات التالفة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستحداث أجهزة جديدة للكشف عن التسريبات مناشداً المواطنين باتباع الطرق القانونية في الحصول على الخدمة.

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