ليبيريا تستعد للانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر

تشهد الانتخابات الرئاسية في ليبيريا، يوم الثلاثاء تنافس 19 مرشحا ليحلوا محل الرئيس جورج ويا ، الذي يسعى لولاية ثانية.

وإذا تم الذهاب إلى جولة ثانية من التصويت، فإن ثلاثة منهم يبرزون كمنافسين محتملين لوياه، نجم كرة القدم الدولي السابق الذي فاز في عام 2017 بأكثر من 61 في المائة في الجولة الثانية.

ثم أثار فوزه في الانتخابات آمالا كبيرة في التغيير في واحدة من دول العالم التي لا تزال تعاني من الحرب الأهلية والمرض.

أمضى ويا العقد الماضي في بناء المصداقية السياسية ، بما في ذلك ثلاث سنوات في مجلس الشيوخ ، لتتناسب مع مكانته كرمز رياضي واليوم، يناضل الرجل البالغ من العمر 57 عاما بقوة لإقناع الليبيريين بأنه لا يزال بإمكانه تحسين حياتهم.

جوزيف بواكاي خرج للانتقام

بعد أن خسر جوزيف بواكاي مرشحه في الجولة الأخيرة من التصويت في عام 2017 ، يبدو أنه في محاولته الأخيرة للرئاسة عن عمر يناهز 78 عاما. لقد خدم الدولة لمدة أربعة عقود.

نائب الرئيس لإلين جونسون سيرليف من 2006 إلى 2018 ، يمكن لبواكاي التباهي بسنوات خبرته.

لكن وزير الزراعة في حكومة الرئيس صموئيل دو وصفه المعارضون بأنه "جو النعسان" ، الذين اقترحوا أن الوقت قد حان للتقاعد.

بواكاي هو من السكان الأصليين ، مثل جورج ويا ، وليس النخبة الأمريكية الليبيرية ، الذين أسسوا الأمة الحرة وانحدروا من العبيد.

يصف بواكاي نفسه بأنه رجل عادي وصادق من خلفية متواضعة كان عليه أن يعمل بجد.

ويقول إن النزاهة ميزت حياته المهنية الطويلة التي تضمنت انتقادات لصلات إدارة ويا بالعديد من فضائح الفساد.

وهو يخوض الانتخابات على أساس برنامج لتحسين البنية التحتية والاستثمار في الزراعة وجذب المستثمرين وفتح ليبيريا أمام السياح واستعادة صورة الأمة.

ويستعد بواكاي منذ فترة طويلة للانتخابات كمرشح لحزب الوحدة، وهو أحد الجماعات السياسية الرائدة في ليبيريا.

وقد أبرم تحالفا مع أمير الحرب السابق والسيناتور الأمير جونسون، الذي دعم ويا في عام 2017، ويحتفظ بدعم قوي في مقاطعة نيمبا مسقط رأسه في الشمال.

وقد ساعد ذلك في إبقائه من بين المرشحين للوصول إلى الجولة الثانية من التصويت.

ألكسندر كامينغز رجل أعمال

قدم ألكسندر كامينغز ، 66 عاما ، نفسه كمدير جيد يتمتع بمهارات ومعرفة من مهنة طويلة في مجال الأعمال لا يمتلكها منافسوه.

"سأصوت لكامينغز. إنه أفضل مرشح. لديه المؤهلات والعلاقات. سيعرف كيف يخلق فرص عمل»، قال كهربائي أوغسطين كوفر، 34 عاما، في تجمع حاشد في العاصمة مونروفيا.

ساعد عمله خاصة في الرتب العليا لشركة كوكا كولا في بناء ثروة مكنته من تمويل مشاريع التنمية في الداخل.

في عام 2017 ، جاء في المرتبة الخامسة ، بنسبة 7.2 في المائة فقط من الأصوات.

لكن بإمكانه الاعتماد على تشارلين برومسكين، نائبته في الترشح هذه المرة - ابنة السياسي السابق تشارلز برومسكين، الذي حصل على 9.6 في المائة في المرة الأخيرة واحتل المركز الثالث.

ويتمتع كامينغز بنفوذ مالي كبير وصورة دولية قوية لكنه قد يعاني من أن ينظر إليه على أنه نخبوي ويكافح من أجل كسب التأييد الشعبي بعد أن عمل في الخارج بشكل أساسي.

تياوان غونغلو محامي حقوق الإنسان

تعرض تياوان جونجلو للتعذيب وكاد أن يموت خلال حروب ليبيريا. لقد أمضى نصف حياته في المطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب.

يصف الرجل البالغ من العمر 67 عاما ترشحه للرئاسة بأنه "نسمة من الهواء النقي" على موقعه على الإنترنت.

إنها المرة الأولى التي ينقل فيها المحامي قضيته إلى الناخبين ، لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون مبتدئا سياسيا.

المدعي العام ثم وزير العمل في عهد الرئيسة إلين جونسون سيرليف من 2006 إلى 2010 ، الفساد هو هدفه الرئيسي.

ويتعهد غونغلو، وهو أيضا من نيمبا، بمساعدة أفقر الناس وتسهيل الحصول على التعليم.

وهو يستخدم المكنسة كرمز له، ووعد بتنظيف الفوضى التي خلفها الحكم السيئ وأخيرا وضع المسؤولين عن أهوال الحرب الأهلية 1989-2003 في قفص الاتهام.