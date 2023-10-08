العلماء يكشفون مقدار النوم الكافي للإنسان

وجد باحثون من الولايات المتحدة أن الإنسان يحتاج إلى سبع ساعات وست دقائق من النوم، وهذا هو بالضبط الوقت الذي يستغرقه الجسم للراحة الكاملة.

في الوقت نفسه، أظهرت الدراسات أنه لا يهم على الإطلاق، في أي وقت يذهب الشخص إلى السرير وفي أي وقت يستيقظ، والشيء الرئيسي هو أن مدة النوم هي هذا القدر من الوقت - سبع ساعات وست دقائق.

في السابق، كان يُعتقد أنك تحتاج إلى ثماني أو تسع ساعات من النوم، ولكن في الواقع، اتضح أنك لا تحتاج إلى النوم لفترة طويلة لتشعر بالراحة، ما يزيد قليلاً عن سبع ساعات يكفي لذلك، صحيح أن النوم الأقصر قد لا يكون كافياً للجسم؛ يجب على أولئك الذين ينامون من خمس إلى ست ساعات أن يفكروا في جدولهم الزمني ويغيروا روتينهم ليناموا وقتًا أطول.

يمكن أن يساعدك الحفاظ على جدول نوم كهذا على الشعور بالرضا والسعادة، وهو مفيد بشكل خاص لعمل جسمك.

أثبتت التجارب أيضًا أن الأشخاص غير المتزوجين الذين ليس لديهم عائلات ينامون كثيرًا وفي الوقت نفسه، فإن النوم لا يجعلهم سعداء، لأنهم ببساطة يحاولون ملء وقت فراغهم به، ويقول علماء النفس أنه لا ينبغي عليك القيام بذلك، وما عليك سوى الراحة لعدد الساعات التي تفيد الجسم.

تم إجراء تجربة شاركت فيها مجموعتان، إحداهما نامت للوقت المذكور أعلاه، والأخرى نامت ساعة إضافية، وأولئك الذين كانوا في المجموعة الأولى شعروا بالسعادة والبهجة أكثر من أولئك الذين كانوا في المجموعة الثانية ولاحظ العلماء أهمية النوم المناسب للصحة.