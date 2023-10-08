الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة العار في انتهاك حقوق الطفل

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التى تنتهك حقوق الطفل فى النزاعات المسلحة تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم (1612).

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جاء ذلك فى كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد فى دورته العادية (54) بجنيف، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وأكد البيان على ضرورة الإبقاء على البند السابع كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما شدد البيان على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومقدراته سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية الممارسة بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضى وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.

واختتم البيان بالدعوة للتحرك الفورى للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين فى السجون الإسرائيلية باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفى غير القانوني.

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