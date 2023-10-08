وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض

حرص محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، وذلك مع بدء الأسبوع الثاني للعام الدراسي الجديد.

وتفقد وكيل الوزارة خلال المتابعة الفصول الدراسية للصفين الخامس والسادس الابتدائي وأجرى نقاشا مع الطلاب حول " انتصارات أكتوبر" وأهم أبطالها ووقائعها والمكان الذي شهدته أرض المعركة مشيدا بتفاعل الطلاب ووعيهم بتاريخهم، وأكد وكيل الوزارة على أهمية غرس الوطنية والولاء لدى الجيل الجديد، كما زار وكيل الوزارة قاعتي KG1 بالمدرسة وشارك الأطفال جانبا من أنشطتهم واستعراض رسوماتهم ووجه وكيل الوزارة بتنفيذ لائحة الانضباط كاملة على كل أطراف العملية التعليمية لتحقيق الانضباط والالتزام داخل وخارج المدرسة، كما استعرض وكيل الوزارة من مديرية المدرسة على موقف المدرسة من الصيانة والنظافة واستلام الكتب.

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